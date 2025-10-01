Se electrocuta al tocar cables de luz

Con severos daños corporales terminó una persona del sexo masculino luego de sufrir un accidente laboral en el techo de una vivienda al recibir una descarga eléctrica, esto durante la mañana del martes al oriente del municipio de Ocozocoautla.

Todo parece indicar que rozó accidentalmente el cableado de alta tensión, lo que derivó en el trágico incidente.

Descarga eléctrica

Minutos después de las 11:00 horas, personal de Protección Civil fue alertado mediante el número de emergencias 911.

Los reportantes señalaban que una persona estaba semiconsciente en el techo de una casa en el barrio Burócratas. Mencionaron que presuntamente momentos antes se encontraba trabajando y un posible descuido hizo que alcanzara a tocar los cables de corriente eléctrica.

Tras lo anterior, el personal de auxilio se movilizó rápidamente al lugar del incidente para valorar y brindar la atención médica al afectado.

Después determinaron que era necesario que fuera trasladado a un hospital a quien identificaron con el nombre de Margarito “N” (39 años). El hombre presentaba quemaduras de primer y segundo grado, por lo cual solicitaron el apoyo de un helicóptero para mayor celeridad.

Momentos después se presentó la ambulancia aérea al crucero del IMSS-Bienestar de la localidad, donde ya inmovilizado y con el protocolo necesario fue subido a la aeronave que lo llevaría hacia la capital Tuxtla Gutiérrez.

Al parecer sería internado en el hospital general Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, para una atención médica especializada pues su estado de salud era grave.