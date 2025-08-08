Se electrocuta pintor al tocar cables de media tensión

Con quemaduras de primer y segundo grado resultó un trabajador de la brocha gorda mientras realizaba sus labores en un hospital particular, situado en el cruce de la calle Pichucalco y 14.ª Poniente, en la colonia Moctezuma de la capital Tuxtla Gutiérrez, el jueves por la mañana.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado cerca de las 08:55 horas. El pintor, de aproximadamente 60 años de edad, estaba maniobrando cerca de una línea de media tensión cuando accidentalmente hizo contacto con ella.

Lo anterior hizo que una fuerte descarga eléctrica lo dejara inconsciente y con quemaduras visibles. Los oficiales señalaron que el rodillo con mango de acero hizo un arco y fue lo que chocó con los cables.

Al encontrarse sobre una escalera metálica cayó desde casi 3 metros de altura.

Vecinos y transeúntes que presenciaron el incidente dieron aviso inmediato al número de emergencias 911, lo cual movilizó rápidamente a los cuerpos de auxilio.

Paramédicos acudieron al sitio y le brindaron los primeros auxilios. Después de valorarlo, trasladaron al afectado de urgencia a un hospital a bordo de una ambulancia para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del trabajador, aunque se informó que su condición era delicada.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para restringir el paso a civiles, mientras los cuerpos de seguridad y emergencia laboraban en la zona para garantizar la seguridad de los presentes y prevenir nuevos percances.