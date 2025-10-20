Se electrocutan tripulantes de embarcación en torneo

Los tripulantes de una embarcación acuática traspasaron los límites de pesca y se vieron involucrados en un accidente, durante el XXXVIII Torneo Internacional de Pesca Deportiva de Robalo 2025, en el municipio de Catazajá.

Esto fue el domingo en la laguna. Los afectados fueron dos pescadores participantes de la justa deportiva —identificados como padre e hijo, oriundos de Ciudad del Carmen, Campeche— y un tercero que era el conductor de la lancha, originario de la localidad Paraíso del municipio de Catazajá.

Se desplazaban en un sitio aledaño a la comunidad Zaragoza, muy cerca de un tendido de suministro eléctrico que está a una altura baja, considerada como área restringida y que tenía señalizaciones.

Sin embargo por motivos aún desconocidos, el piloto de la embarcación irrumpió en la zona y la embarcación alcanzó los cables de alta tensión, originando una descarga que los sacó de la lancha y que les produjo quemaduras severas.

De inmediato las autoridades y las corporaciones policiacas tuvieron conocimiento y se movilizaron para apoyar en el rescate de Daniel “N” y de Fabián “N”.

Ambos fueron trasladados de emergencia al hospital general de Palenque, donde más tarde informaron que el lanchero local perdió la vida, mientras que el pescador de Ciudad del Carmen fue canalizado a Villahermosa, Tabasco, por las lesiones graves.

Las autoridades investigadoras intervinieron para tomar conocimiento y al mismo tiempo exhortaron a los demás participantes a no violar las reglas del evento, además de no introducirse en las zonas restringidas.