Se enfrentan lugareños por falla en bomba de agua

Pobladores de la localidad 20 de Noviembre, perteneciente al municipio de Las Margaritas, se confrontaron con piedras y palos durante la tarde del domingo, cuando un grupo pretendió cortar el suministro de agua potable a varias viviendas.

Trascendió que el asunto se debió a una diferencia por asuntos políticos y entre organizaciones sociales, aunado a la cooperación económica para encargarse de la compostura de la bomba que se averió en los últimos días, la cual abastece del vital líquido a la zona.

Por ello, en asamblea general que se llevó a cabo en la mañana del domingo se acordó hacer una colecta monetaria entre los lugareños, sin embargo, un grupo de 30 personas se negó, quienes pertenecen al grupo político que dirige el alcalde Bladimir Hernández Álvarez.

En consecuencia, la asamblea ejidal por mayoría, la cual se rige por usos y costumbres, determinó cortar el suministro de agua potable a los que se negaron a cooperar, lo que derivó en la confrontación entre ambos grupos y que dejó un saldo de al menos cinco lesionados.

FGE investiga

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación por los hechos mencionados, por lo que un grupo de la Fiscalía de Justicia Indígena realiza las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

La Fiscalía refrendó su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado, esclareciendo los hechos que le sean denunciados con cero impunidad.