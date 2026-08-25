Se estampa auto en puente del Reloj Floral

Dos personas lesionadas y considerables daños materiales dejó como saldo un aparatoso accidente de tránsito en el crucero formado por la 5.ª avenida Norte, el bulevar Laguitos y el periférico Norte, a la altura del Reloj Floral que se encuentra al norte-poniente de la capital chiapaneca.

El percance fue reportado alrededor de las 02:00 horas del lunes a los números de emergencias, lo que movilizó a elementos de la Policía de Tránsito y a cuerpos de auxilio hacia el lugar de los hechos.

Al arribar, los oficiales localizaron un automóvil BMW severamente dañado y a dos personas dentro, una de ellas inconsciente, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos.

De acuerdo con información recabada en el sitio, los ocupantes del vehículo circulaban a exceso de velocidad cuando el conductor perdió el control del volante, impactándose primero contra la estructura del Reloj Floral y posteriormente contra el puente peatonal ubicado en la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a los dos heridos, pero debido a la gravedad de las heridas ambos tuvieron que ser trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

Peritos en tránsito llevaron a cabo las pesquisas correspondientes y recabaron indicios para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

El vehículo fue retirado con el apoyo de una grúa y quedó a disposición de las autoridades, mientras continúan las investigaciones, además de evaluarse los daños ocasionados a la infraestructura vial.