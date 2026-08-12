Se estampa automóvil en la fachada de local

Durante la última hora de la noche del lunes, una persona del sexo femenino quedó lesionada y hubo cuantiosos daños materiales producto de un percance automovilístico sucedido sobre la calle Comitán en la colonia Moctezuma de la capital Tuxtla Gutiérrez, donde el conductor del vehículo involucrado abandonó la escena, dejando a su acompañante y la unidad.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 23:00 horas. Al parecer, testigos habrían realizado el reporte a los números de emergencias, movilizando rápidamente a las corporaciones de socorro y de seguridad.

Perdió el control

Elementos policiacos fueron los primeros respondientes en constituirse al lugar de los hechos; al llegar localizaron a una mujer que estaba tirada sobre la vía pública, quien presentaba una abundante hemorragia en el rostro y mucho dolor en distintas partes del cuerpo, así que de inmediato solicitaron el apoyo de los servicios médicos.

De acuerdo con los reportes oficiales, la fémina viajaba a bordo de un automóvil sedán de la marca Nissan, acompañando a un hombre que era quien manejaba.

Circulaban sobre la calle Comitán cuando el conductor de pronto perdió el control del volante y acabó estampándose contra la fachada de un negocio de la plaza comercial que está en este sitio.

Aparentemente el percance se originó por exceso de velocidad, aunque serán las investigaciones las que determinen la mecánica del choque.

Tras el impacto, personas que se encontraban en la zona se alarmaron y se acercaron al vehículo, auxiliando a la copiloto que quedó aturdida y tenía sangrado profuso.

Mientras tanto, el conductor —señalado por los testigos de encontrarse presuntamente bajo los efectos del alcohol y de ser militar— abandonó la zona antes de la llegada de las autoridades.

Hospitalizada

Paramédicos del Grupo de Respuesta a Incendios, Emergencias y Desastres (Gried) del Instituto de Bomberos acudieron para brindar los primeros auxilios a la lesionada.

Luego de la valoración solicitaron el apoyo de una ambulancia, por lo que personal de Protección Civil llegó al sitio y proporcionó el traslado a la mujer a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

Elementos de la policía de Tránsito Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva acordonaron el área para que se llevara a cabo la remoción del automóvil y las labores de emergencia; asimismo, recabaron testimonios relacionados con el accidente.

Un detenido

En el lugar de los hechos también fue asegurado un sujeto que mencionó conocer al conductor y que, según las versiones de los testigos, habría permitido que este se retirara del sitio.

Posteriormente, peritos de Tránsito de la Fiscalía General del Estado de Chiapas realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación por el delito que resulte.

El vehículo fue remolcado por una grúa al corralón en turno, donde permanecerá hasta que las autoridades completen las pesquisas y se determinen las responsabilidades de acuerdo a la ley.