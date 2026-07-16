Se estampa camioneta contra luminaria y árbol

En daños materiales cuantiosos dejó como saldo un percance automovilístico suscitado sobre la carretera Emiliano Zapata, a la altura de la colonia Ampliación Loma Bonita Terán de la ciudad capital.

Tras ser comunicado el reporte alrededor de las 14:30 horas, los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron a las calles Los Pinos y Los Mangos de la referida ubicación.

Causante

Ahí, se informó que una camioneta particular marca Honda, tipo CR-V, con patentes de circulación del estado de Chiapas y conducido por Daniel Antonio, de 34 años, se desplazaba en esa vía de comunicación capitalina.

Sin embargo, la falta de precaución originó que el conductor de la unidad particular perdiera el control del volante y se estrellara contra una luminaria y, finalmente, en un árbol.

Sin heridos

No obstante, a pesar de lo aparatoso del accidente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados por miles de pesos.

Una hora más tarde, luego de realizar los protocolos viales en este tipo de accidentes, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad y remitirla al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona y todo volvió a la normalidad.