Se estampa contra colectivo foráneo

Un motociclista salió proyectado y resultó con diversas lesiones al impactarse de frente contra una combi del transporte colectivo foráneo, cuando presuntamente dio una vuelta prohibida en la esquina de la avenida Central Norte y 5.ª calle Oriente, en el centro de Tapachula.

Se dijo que Alex "N" (33 años) se desplazaba en una motocicleta de sur a norte sobre la Central Norte y al intentar incorporarse hacia la 5.ª calle Poniente realizó una maniobra sin al parecer respetar la luz roja del semáforo.

Por ello, colisionó contra la unidad de la empresa Paulino Navarro, con número económico 10, que cubría la ruta Tapachula-Ciudad Hidalgo.

Hospitalizado

Ante el reporte del percance se movilizaron rápidamente las corporaciones policiacas y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al herido y después lo llevaron al hospital regional.

Debido al violento impacto, la motocicleta quedó con daños materiales totales pues se partió la parte frontal, mientras que la combi también resultó con afectaciones en el lado izquierdo del frente.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades, por lo que el chofer del colectivo fue detenido a pesar de aparentemente no fue el culpable, esto mientras se define su situación jurídica.

Se dijo que la falta de respeto a las señalizaciones viales son la principal causa de los accidentes en los que se ven involucrados motoristas.