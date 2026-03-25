Se estampa contra la fachada de una casa

Una persona del sexo femenino lesionada y daños materiales valuados por miles de pesos dejó como saldo un aparatoso accidente de tránsito sucedido en la capital chiapaneca, el martes por la mañana.

La fémina estrelló su vehículo contra la fachada de un domicilio en el cruce de la 16.ª avenida Sur y 4.ª calle Poniente del barrio San Francisco. El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando los números de emergencia recibieron el reporte del percance.

Violenta colisión

Elementos de seguridad se movilizaron al sitio, donde localizaron un automóvil con daños en la parte frontal tras haber colisionado fuertemente, tanto que la fascia delantera se le desprendió; además en el reporte mencionaban que había una mujer con aparentes lesiones.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora circulaba de oriente a poniente en la 16.ª avenida Sur a bordo de un sedán de la marca Kia, sin embargo, según refieren por una distracción perdió el control de la unidad y acabó estampándose en la fachada de un inmueble.

Paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a la persona que presentaba heridas en el rostro. Tras ser estabilizada, fue trasladada a un hospital para su valoración y atención médica especializada inmediata.

Peritaje

Agentes de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias.

Peritos de Tránsito Municipal recabaron los indicios para integrar la carpeta de investigación y determinar las causas exactas del accidente, aunque como se mencionó se presume fue por pérdida de control.

El automóvil fue retirado con apoyo de una grúa con plataforma y trasladado al corralón en turno, en espera de que se deslinden responsabilidades, mientras que el inmueble presentó daños estructurales derivados del violento choque.