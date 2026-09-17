Se estampa contra trafitambo en retén al derrapar unidad

Con diversas lesiones graves resultó un motociclista al derrapar la unidad que conducía tas impactarse contra un “trafitambo”, en un punto de revisión de autoridades estatales sobre la carretera Costera.

Fue a la altura del entronque hacia el ejido Álvaro Obregón, en el tramo Tapachula-Huixtla, en donde ocurrió el percance que motivó la movilización de los cuerpos de seguridad que se encontraban apostados en la zona y de servicios de emergencia.

El hombre conducía una motocicleta Italika color negro sin placas de circulación, quien impactó contra el “trafitambo”, para luego caer sobre la cinta asfáltica.

Apoyo médico

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, responsables de los retenes sobre la carretera, al percatarse del accidente pidieron la intervención de los servicios de emergencia.

Paramédicos del grupo de rescate Halcones Rojos y de Protección Civil acudieron para brindarle atención al lesionado, mismo que fue trasladado a un hospital.

Se dijo que el motociclista no portaba casco de protección al momento del percance, siendo las autoridades competentes que iniciaron una investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el mismo.

Conductores de vehículos y motoristas se han quejado de lo inadecuado de la ubicación de retenes policiacos en ese entronque carretero.