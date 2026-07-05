Se estampa contra un árbol y una señal

Con daños materiales valuados por varios miles de pesos fue como saldó un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre el bulevar Belisario Domínguez, a la altura de la exfuente Mactumatzá, en la capital chiapaneca, durante la madrugada del sábado.

Eran las primeras horas del día, alrededor de las 02:20 horas, cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron un reporte al 9-1-1, así que de inmediato arribaron al carril de poniente a oriente.

Exceso de velocidad

Al llegar, les informaron que un automóvil particular de la marca Volkswagen Jetta, con un permiso provisional para poder circular, se desplazaba de oriente a poniente.

Sin embargo, transitaba a exceso de velocidad y además el conductor realizó una mala maniobra, esto hizo que perdiera el control del volante, acto seguido la unidad salió proyectada contra un árbol situado sobre el camellón central.

El sedán continuó su trayecto hasta estrellarse en un señalamiento colocado en el carril de poniente a oriente, donde detuvo su marcha ya que quedó completamente destruido de la parte frontal y con las bolsas de aire activadas.

A pesar de lo aparatoso del percance, los ocupantes lograron salir por su propio pie para luego darse a la fuga con rumbo desconocido, antes de la llegada de las autoridades.

Más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar los restos del automóvil y transportarlo al corralón en turno para liberar finalmente la circulación en la zona.