Se estampa contra un volteo y pierde la vida

Un menor de edad falleció ayer por la mañana sobre el tramo Comitán-Altamirano cuando circulaba a bordo de una motocicleta y se estampó contra un camión de volteo, el cual se encontraba atravesado sobre la carretera mientras descargaba material para la construcción.

El incidente movilizó a paramédicos del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal y agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva para atender la emergencia, que ocurrió en el kilómetro 58 de la vía estatal en las inmediaciones de la localidad Villahermosa Yalumá, en la demarcación comiteca.

Bloqueaba el camino

De acuerdo a versiones de los testigos, el percance se dio alrededor de las 06:00 horas del viernes cuando una unidad de color rojo bloqueaba el carril que conduce a la cabecera municipal, pues descargaba arena a un costado del camino.

Sin embargo, debido a las condiciones climáticas por la neblina, aunado a la falta de señalización o abanderamiento, provocó la poca visibilidad del volteo y fue entonces que un joven de 17 años —que circulaba a bordo de una motocicleta Italika 250Z de color negro, sin placas de circulación— se estampó en la parte lateral izquierda.

El menor de edad, originario de la localidad de Yalumá, acabó tendido a orilla de la vía sobre el material que descargó el camión. Testigos de inmediato reportaron el hecho al número de emergencias 911 para solicitar ayuda médica.

Deceso

Una ambulancia de PC Municipal arribó en minutos al sitio, en donde paramédicos al acercarse para brindar los primeros auxilios confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales. Fue identificado, pero por ser menor de edad se omite su nombre.

Peritaje

El área fue acordonada por elementos de la Guardia Vial Estatal Preventiva que llegaron para atender el accidente, realizaron los peritajes y permitieron que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra hicieran las diligencias necesarias.

Posteriormente, ordenaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo). El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Familiares acudieron ante las autoridades estatales para identificar y reclamar los restos del fallecido, con el fin de darle sepultura conforme a sus costumbres.