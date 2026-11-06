Se estampa de frente en microbús y muere

Un accidente entre una motocicleta y un microbús de transporte público dejó como saldo un joven sin vida durante las últimas horas de la noche del miércoles, en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Berriozábal, a la altura del barrio San Miguel.

El percance se registró cuando, según las primeras versiones, el motociclista habría intentado rebasar y se estampó de frente contra la unidad de pasaje que cubría la ruta hacia el municipio de Berriozábal.

Salió proyectado

Tras la colisión, el conductor de la motocicleta salió proyectado y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica en el carril con dirección a la capital chiapaneca. La fuerza del impacto le provocó lesiones que le costaron la vida al instante.

Paramédicos de Protección Civil se movilizaron al sitio para tratar de auxiliarlo; sin embargo, al realizar la valoración confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Hasta el cierre de la edición, la persona del sexo masculino no había sido identificado oficialmente.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, Guardia Estatal y Tránsito Municipal acordonaron el área para facilitar las diligencias y prevenir otro percance.

También se llevaron a cabo labores para agilizar la circulación, mientras los automovilistas eran desviados por los costados de la vía de comunicación.

Pesquisas

Durante la madrugada del jueves, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado efectuó el levantamiento del cadáver y lo trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevarían a cabo los procedimientos legales.

Por otra parte, el chofer del microbús quedó a disposición de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades conforme a la ley, mientras que la Guardia Nacional haría las actuaciones relacionadas con las unidades involucradas.

Las investigaciones continuarán para establecer la mecánica exacta del choque y, en cuyo caso, determinar quién invadió el carril contrario.