Se estampa en barda de unidad deportiva

Un automovilista acabó impactándose contra la barda perimetral de un centro deportivo al sur de Comitán, luego de que el conductor perdiera el control cuando fue colisionado por una camioneta, incidente que movilizó a paramédicos y policías para atender la emergencia.

Fue sobre la 7.ª avenida Poniente y esquina con 14.ª calle Sur, en el barrio de Cumpatá, donde ocurrió el percance cerca de las 08:30 horas del domingo, al sur de la ciudad.

Se pasó el alto

El choque se dio cuando el conductor de una camioneta Nissan Estaquitas, color blanco, circulaba sobre la calle con dirección al oriente, pero al llegar al cruce no se detuvo y embistió al automóvil.

Por ello, la persona que manejaba el Volkswagen Jetta de color rojo, que se dirigía al sur y que tras el impacto perdió el control, terminó estampándose contra la barda perimetral de la unidad deportiva Manuel Velasco Siles, quedando prácticamente dentro de las instalaciones y derribando la barda.

Después del reporte del accidente al número de emergencia 9-1-1, se movilizaron paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal. A pesar de lo aparatoso no se reportaron personas lesionadas.

Al lugar arribaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender el percance y llevar a cabo los peritajes correspondientes, iniciándose un diálogo entre los involucrados para deslindar responsabilidades y convenir el pago de daños.