Se estampa en muro de contención en El Trébol

Un motociclista terminó herido de gravedad al estrellarse contra el muro de contención del puente El Trébol, ubicado sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura del parque Chiapasiónate.

El choque provocó la rápida movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

Exceso de velocidad

Eran aproximadamente las 21:45 horas cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al lugar y encontraron al conductor tirado a pocos metros de su unidad dañada.

De acuerdo con los primeros informes, el motorista circulaba en sentido de oriente a poniente y presuntamente iba a exceso de velocidad.

La combinación de la alta velocidad y la falta de precaución habría provocado que el hombre perdiera el control de la motocicleta, saliera de la vía de comunicación e impactara de manera violenta contra el muro de contención del puente.

El violento golpe dejó visibles daños en la unidad y lesiones severas en el conductor.

Estado de salud grave

Paramédicos adscritos a la Secretaría de Salud arribaron minutos después para brindarle atención prehospitalaria.

Luego de estabilizarlo y valorar la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza, donde su estado de salud fue reportado como crítico.

La zona fue asegurada por agentes viales para permitir las maniobras de auxilio y evitar otros percances, mientras se llevaba a cabo el retiro de la motocicleta y el levantamiento de datos para el informe correspondiente. Las autoridades investigarían las causas que originaron el accidente.