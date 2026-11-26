La falta de precaución, además de las condiciones climáticas y otros factores, fueron las posibles causas de este accidente vial ocurrido este miércoles en el municipio de Salto de Agua.

De acuerdo a datos obtenidos por este medio informativo, se supo que fue en la carretera Palenque-Ocosingo, a la altura del ejido San Miguel en la demarcación de Salto de Agua, donde ocurrió este percance en que los involucrados fueron una motocicleta y un vehículo familiar color gris.

Sin embargo, aunque la motocicleta casi quedó debajo de la unidad particular, por fortuna hubo solo daños materiales, nada que lamentar respecto a las víctimas.

Lo anterior sucedió justo frente a la escuela secundaria Emiliano Zapata de la localidad en mención. Allí, ambos afectados trataron de llegar a un acuerdo armonioso para evitar la intervención de las corporaciones policiacas.