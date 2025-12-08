Se estampa en un tráiler en el libramiento Norte

Una persona policontundida y daños materiales valuados en varios miles de pesos fue lo que dejó como saldo un aparatoso accidente de tránsito, sucedido sobre el libramiento Norte a la altura de la Unicach, en la capital chiapaneca.

Transcurrían alrededor de las 23:10 horas del sábado cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron un reporte en donde mencionaban un percance con posibles heridos, por lo que se presentaron al carril de oriente a poniente de la vía rápida.

Choque por alcance

Se trataba del chofer de un transporte público en modalidad de taxi, quien de manera sorpresiva no logró frenar a tiempo y acabó estrellándose por alcance contra un tráiler.

Del fuerte impacto, las bolsas de aire estallaron y la parte lateral del lado del copiloto de la unidad quedó destrozada.

El trailero decidió no permanecer en la zona debido a que los daños sufridos fueron mínimos.

No fue hospitalizado

Los policías de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una ambulancia y en minutos se movilizaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le proporcionaron los primeros auxilios al taxista.

Después de la valoración médica se informó que no necesitaba ser hospitalizado, por lo cual únicamente lo estabilizaron en el sitio y le colocaron un vendaje compreso en la cabeza.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad al corralón en turno, liberando finalmente la circulación en la zona.