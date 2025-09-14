Se estampa en una luminaria en libramiento Sur

La madrugada del sábado se registró un aparatoso percance vehicular sobre el libramiento Sur de la capital chiapaneca, a la altura de la tienda de materiales Home Depot, donde una camioneta particular terminó incrustada en una luminaria en el andén central.

El hecho generó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad y vialidad, ya que la unidad estaba atravesada en una zona de alto tránsito.

Iba velozmente

De acuerdo con los reportes oficiales, el accidente se dio cerca de las 00:10 horas, cuando el conductor de una camioneta Jeep Compass circulaba de oriente a poniente a exceso de velocidad.

Al llegar a la curva ubicada frente a la mencionada tienda, el automovilista perdió el control por la carpeta asfáltica mojada, lo que provocó que se saliera de la vía e impactara de lleno contra una luminaria metálica.

El golpe fue tan violento que la parte frontal de la unidad quedó destrozada. Sin embargo, para sorpresa de los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal que arribaron minutos más tarde, el conductor no se encontraba en el lugar.

Testigos mencionaron que, tras el choque, el ocupante logró salir del vehículo y abordar un taxi para darse a la fuga, dejando abandonada la Jeep sin dar aviso a las autoridades.

Peritaje

Los oficiales procedieron a acordonar el área y a realizar el peritaje correspondiente. Una hora después, una grúa con plataforma acudió para remolcar la camioneta y remitirla al corralón oficial, con el fin de liberar la vialidad y restablecer la circulación normal en el tramo afectado.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de quien manejaba, ni se ha precisado si presentaba algún grado de intoxicación.

El incidente reavivó las quejas ciudadanas sobre la constante imprudencia con que se conducen algunos automovilistas en el libramiento Sur, donde en los últimos meses se han registrado múltiples percances por exceso de velocidad.