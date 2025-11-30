Se estampa en unidad militar; murió al instante

Con una persona sin vida fue como se saldó un lamentable incidente ocurrido el fin de semana en la zona limítrofe entre los municipios de Palenque y Emiliano Zapata, este último perteneciente al estado de Tabasco.

De acuerdo con información recopilada por este medio, el percance involucró a un motociclista y a un camión castrense, de los conocidos como “Comando” del Ejército Mexicano. El hecho se dio en las inmediaciones del paraje El Chilar, ubicado entre Palenque y Pénjamo.

Violento choque

Versiones preliminares señalaron que el motorista se desplazaba presuntamente a exceso de velocidad cuando terminó colisionando por detrás contra la pesada unidad militar.

El fuerte golpe provocó que el conductor cayera de manera violenta, sufriendo graves lesiones y fracturas que le habrían arrebatado la vida casi de inmediato.

Paramédicos del municipio de Emiliano Zapata acudieron al sitio, pero al revisar al sujeto confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Ante ello, se retiraron para permitir la intervención de las autoridades competentes.

Elementos del Ejército permanecieron en el lugar resguardando la escena hasta la llegada del Ministerio Público investigador y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias necesarias y el levantamiento del cuerpo, además de iniciar el proceso para deslindar responsabilidades.