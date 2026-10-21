Se estampa en vehículo y pierde la vida al instante

Un motociclista falleció en la tarde del martes en el municipio de Comitán al colisionar contra la camioneta de una empresa distribuidora de galletas. El incidente movilizó a paramédicos, policías y peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra para atender la emergencia.

Fue sobre la 7.ª avenida Poniente (par vial) en el cruce con la 8.ª Sur, en donde se registró el fatal accidente cerca de las 16:10 horas.

Chocó contra camioneta

Sobre el incidente se indicaron dos versiones; una de ellas fue que el motorista a bordo de una Vento de color negro con naranja, quien circulaba hacia el oriente en sentido contrario sobre la calle referida.

Al llegar a la intersección se estampó en la parte lateral derecha de una unidad distribuidora de productos de Gamesa.

En otra, se señaló que el motociclista transitaba hacia el sur con preferencia, pero el conductor de la camioneta utilitaria que iba al poniente pretendió ganarle el paso y provocó la colisión.

El individuo salió proyectado y cayó al pavimento, por lo que quedó junto a la motocicleta que manejaba, situación que alarmó a los automovilistas que dieron aviso al número de emergencias 911.

De inmediato, se presentó una ambulancia de la Secretaría de Protección Civil Municipal para que paramédicos brindaran los primeros auxilios, sin embargo, al llegar al lugar solo confirmaron la muerte del joven de 25 años de edad.

La avenida fue cerrada al tráfico y acordonaron el área los elementos de la Policía Municipal, así como de Tránsito Municipal, para permitir que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra realizaran las diligencias y el levantamiento del cadáver.

El chofer de la empresa fue detenido por las autoridades municipales a fin de ser presentado ante un agente del Ministerio Público para rendir su declaración sobre lo acontecido.

Después de los peritajes y diligencias se ordenó a trabajadores del servicio de grúas, remolcar ambos vehículos al corralón para su resguardo, en tanto las autoridades iniciaron las investigaciones y revisión de cámaras de seguridad para determinar y deslindar responsabilidades conforme a la ley.