Se estampa motocicleta en un costado de taxi

Dos personas lesionadas en un choque entre motociclista y un taxi, fue lo que dejó como saldo un percance sucedido la tarde del lunes en el municipio de Comitán, lo que movilizó a paramédicos y policías viales para atender la emergencia.

Fue sobre la carretera al Cuartel Militar, al sur poniente de la ciudad, en donde ocurrió el accidente aproximadamente a las 16:30 horas.

El incidente se dio cuando el chofer de un vehículo de transporte público en modalidad de taxi, con número económico 0153, levantó pasaje y pretendió ingresar a la colonia Las Brisas, pero al hacer la maniobra lo realizó sin precaución y no se percató de la circulación vial.

Fue justo en ese momento que se atravesó sobre la vía de comunicación y los motoristas se estamparon fuertemente en la parte lateral izquierda, por lo que en consecuencia salieron proyectados hasta acabar tirados sobre el asfalto.

Testigos dieron aviso al número de emergencias 911, así que una ambulancia de Protección Civil Municipal arribó para que paramédicos brindaran los primeros auxilios a un hombre y a una mujer, quienes después fueron trasladados al hospital.

Los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para atender la emergencia y llevar a cabo los peritajes necesarios, a fin de deslindar responsabilidades en las siguientes horas.