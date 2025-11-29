Se estampa motociclista contra camión recolector

Con un sujeto lesionado y daños materiales valuados en varios miles de pesos fue como saldó un aparatoso percance de tránsito sucedido sobre la Calzada al Sumidero, a la altura del kilómetro 3, durante la mañana del viernes en Tuxtla Gutiérrez.

Transcurrían cerca de las 08:20 horas. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron un reporte al número de emergencias 9-1-1, en donde les informaban acerca de un accidente con posibles heridos, por lo cual llegaron al carril de norte a sur de la calzada.

Corte de circulación

Al arribar les dieron a conocer que una persona del sexo masculino, que iba a bordo de una motocicleta Italika, se desplazaba sobre la zona con normalidad.

Sin embargo, un presunto corte de circulación originó que el motorista se estampara contra un camión recolector de basura.

Como saldo del encontronazo, el individuo resultó policontundido de brazos y piernas; ante esto, los policías viales pidieron el apoyo de una unidad de emergencia.

En pocos minutos se movilizaron los paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal, quienes le proporcionaron la atención prehospitalaria. Tras valorarlo, se informó que no era necesario que fuera llevado a un hospital, así que solo lo estabilizaron.

Finalmente, las partes involucradas buscaron conciliar y llegar a un acuerdo económico para evitar ser turnados al agente del Ministerio Público (MP) en turno.