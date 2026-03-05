Se estampa pick up contra un árbol

Dentro de la demarcación del municipio de Jiquipilas se reportó un aparatoso accidente donde el saldo fue de una persona lesionada y un vehículo siniestrado.

Aunque no hay versión oficial, se cree que una posible mala maniobra derivó que la camioneta se estampara contra un árbol fuera del camino.

Escena

Trascendió que minutos después de las 23:00 horas, usuarios del tramo carretero Cintalapa-Las Jotas reportaron a las autoridades un accidente en el cual señalaban a un vehículo fuera de la cinta asfáltica y una persona tirada entre la maleza.

En ese sentido, personal de Protección Civil (PC) se constituyó en el lugar del incidente brindando la atención prehospitalaria a un hombre que presentaba una posible fractura en el brazo izquierdo, entre otras afectaciones derivadas del choque contra el árbol.

Asimismo, minutos después se presentaron elementos estatales para indagar sobre lo ocurrido. Posterior solicitaron el apoyo del servicio de plataforma para retirar una camioneta color café, que luego de abandonar la vialidad se impactó.