Se estampa sedán en un poste de concreto

Un joven estudiante del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) protagonizó un accidente vehicular al chocar su automóvil contra un poste de concreto en el libramiento Sur, a la altura de la 8.ª calle Poniente del barrio Calvarium, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la mañana del viernes.

Reporte

Lo anterior fue reportado aproximadamente a las 08:00 horas, cuando la ciudadanía pidió ayuda a través de los números de emergencias, lo que provocó la movilización de agentes de la Policía de Tránsito Municipal que tomaron conocimiento.

Al llegar a la dirección mencionada confirmaron el siniestro y localizaron dentro del automóvil sedán al conductor, quien presentaba varios golpes leves.

De acuerdo con la versión oficial, el estudiante circulaba en dirección poniente a oriente cuando perdió el control del volante de su vehículo Honda de color negro y esto hizo que se estrellara contra el poste de concreto, dejando severos daños en la carrocería de la parte frontal y a un costado en el lado del copiloto.

El propio conductor explicó que un tlacuache se le atravesó en la vía y al intentar esquivarlo dio un volantazo, lo que causó la pérdida de control.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para valorar al joven, descartando lesiones graves, así que no hubo necesidad de trasladarlo a un hospital, únicamente recibió los primeros auxilios en el lugar.

Finalmente, personal de Tránsito Municipal llevó a cabo las diligencias correspondientes, mientras que una grúa retiró la unidad que fue transportada a un corralón en lo que se determinan las responsabilidades del hecho.