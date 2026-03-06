Se estampa tráiler sin control contra un restaurante

En el municipio de Tonalá se registró un aparatoso incidente vial donde estuvo implicado un tráiler, mismo que, con todo y remolque, se introdujo al terreno del restaurante El asador el Alazán.

Los hechos descritos ocurrieron alrededor de las 09:30 horas de este jueves, sobre la carretera Arriaga-Tonalá, a la altura del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 13, en esta región Istmo Costa.

Acaba en terreno

De acuerdo a los datos recabados por este medio, el chofer de la pesada unidad iba con dirección a la frontera sur; no obstante, todo parece indicar que una falla mecánica causó que perdiera el control del volante y concluyera su indetenible carrera en los terrenos de un restaurante de la zona.

Pese a lo estruendoso del accidente, afortunadamente solo se reportaron daños materiales en los alambrados del restaurante.

Luego de los protocolos correspondientes en este tipo de accidentes, el tráiler tuvo que ser remolcado por las grúas para realizar los trámites competentes y deslindar responsabilidades.