Se estampa unidad en un muro de contención

Un hombre lesionado y daños materiales cuantiosos dejó como saldo un aparatoso accidente carretero ocurrido sobre la vía Tuxtla-Chiapa de Corzo, a la altura del fraccionamiento San Fernando.

Dicho reporte de emergencia fue realizado alrededor de las 17:20 horas. En consecuencia, los elementos de la Guardia Nacional arribaron a la zona para hacerse cargo de la situación.

Ahí, se informó que el conductor de una camioneta particular en color rojo se desplazaba en esa vialidad chiapacorceña.

Sin embargo, se informó que el exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra, originó que el conductor de la unidad perdiera el control del volante y se saliera de la carpeta asfáltica y se estampara contra el objeto fijo, terminando con ello abruptamente su recorrido.

Momentos después, al ver la condición de la persona implicada, se solicitó la atención médica, por lo que al lugar se movilizó una cuadrilla de socorristas que le brindó la atención prehospitalaria para estos caso.

No obstante, tras la valoración del individuo en desgracia, se indicó que no ameritaba ser llevado a un hospital, aunque la unidad sí presentaba severos daños en el frente tras le impacto directo.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad motriz particular, remitirla al corralón en turno y las autoridades liberaron la zona del accidente y la circulación volvió a la normalidad.