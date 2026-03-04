Se estampa veloz Sprinter contra estructura fija

El conductor de un vehículo que se desplazaba presuntamente a exceso de velocidad terminó estrellándose contra un objeto fijo sobre el libramiento Norte Poniente, a la altura del mirador conocido como Los Amorosos, esto en la capital.

El reporte ingresó alrededor de las 8:00 horas a los números de emergencia, lo que movilizó a diversas corporaciones policiacas.

Al arribar, localizaron una camioneta Mercedes Benz tipo Sprinter con daños visibles en la carrocería; sin embargo, el conductor no se encontraba en el sitio.

Derrape y choque

De acuerdo con los primeros informes, el vehículo circulaba de poniente a oriente cuando el operador perdió el control, derrapó y se impactó contra un barandal de protección, lo que provocó afectaciones tanto en la unidad como en la infraestructura vial.

Durante la inspección, las autoridades no localizaron documentación ni identificaciones que permitieran ubicar al responsable, por lo que se presume que abandonó el lugar tras el percance.

Peritos en Tránsito realizaron la toma de fotografías y el levantamiento de indicios para integrar el reporte correspondiente.