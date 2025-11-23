Se estampa veloz Versa en dos carros estacionados

Un joven que manejando un vehículo a exceso de velocidad se impactó contra otras dos unidades que se encontraban estacionadas, resultó lesionado y los daños materiales son por varias decenas de miles de pesos.

Los hechos ocurrieron en la 18ª. calle Oriente entre 15ª. y 17ª. avenida Sur, en la colonia 16 de Septiembre, al sur-oriente de Tapachula, lo que movilizó a las corporaciones policiacas y los servicios de emergencia.

Se dijo que Henry “N”, de 24 años de edad, manejaba un vehículo Nissan Versa, color negro, modelo 2013, pero lo hacía a exceso de velocidad y por ese motivo perdió el control, impactando a otro automóvil de la misma marca, color azul, que por el fuerte golpe quedó sobre la banqueta, y finalmente con un Chevrolet Corsa, color café, con placas del estado de Hidalgo, los cuales se encontraban estacionados.

Ante el fuerte choque, el joven resultó lesionado, siendo atendido por paramédicos del Grupo SAE que lo trasladaron al hospital regional.

A pesar de que se dijo que el propietario del vehículo responsable se haría cargo del pago de los daños, este fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales.