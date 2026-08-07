Se estampa y termina con las llantas al aire

Un aparatoso accidente de tránsito fue registrado en el barrio San Francisco, en la capital chiapaneca, dejando a una camioneta particular volcada y afectaciones a la vialidad durante varios minutos.

Transcurrían las 07:10 horas del jueves. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal tuvieron conocimiento de un percance con posibles lesionados, por lo cual de inmediato se constituyeron a la 14.ª Sur y 4.ª Poniente del barrio mencionado.

Se pasó preferencia

Al arribar les dieron a conocer que una SUV particular de la marca Honda CR-V había volcado tras un fuerte choque.

Los policías indicaron que tanto la unidad como una Nissan Estaquitas habían estado involucradas en el percance, esto luego de que uno de los conductores no respetara la preferencia.

A pesar de lo aparatoso del impacto y de que la SUV quedó con las llantas al aire, recostada sobre el toldo, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados en varios miles de pesos.

Finalmente, una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar los vehículos al corralón en turno, con el propósito de liberar la circulación en la zona ya que se había visto afectada en lo que se realizaban las labores de remoción.

En tanto, los conductores fueron puestos a disposición del Ministerio Público para dar su versión de lo sucedido y así deslindar responsabilidades conforme a la ley.