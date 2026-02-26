Se estampan combi y particular por no respetar preferencia

Daños materiales por varios miles de pesos dejó un fuerte choque entre una combi colectiva y un vehículo particular, cuando el conductor de la primera al parecer no respetó la vía de preferencia.

Fue en la esquina de la 3.ª avenida Norte y 15.ª calle Oriente, en el centro de Tapachula, donde ocurrió el percance, en el que por fortuna los estudiantes que viajaban en la unidad del transporte público resultaron solo con crisis nerviosa.

Se dijo que un vehículo Dodge Attitude se desplazaba de norte a sur sobre la 3.ª Norte, cuando al llegar a la 15.ª Oriente fue impactado por la combi tipo Urvan de la ruta Periférico-Derecha .

Esta iba de poniente a oriente, pero al llegar a la esquina el conductor no hizo el alto, provocando el choque, ya que se produjo un corte de circulación.

Bolsas de aire salvadoras

Por el fuerte golpe se activaron las bolsas de aire, lo que permitió evitar que las personas que iban en el auto particular resultaran lesionadas de gravedad.

A pesar de ello, acudieron paramédicos de los servicios de emergencia quienes les brindaron atención prehospitalaria, determinando que no había necesidad de traslado de ninguna persona a un hospital.

Asimismo, elementos de la Guardia Estatal de Vialidad procedieron a iniciar las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades.

Ambas unidades contaban con seguro, por lo que se buscaría un acuerdo para la reparación de los daños materiales ocasionados, aunque los conductores no se salvaron de la infracción correspondiente.