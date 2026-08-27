Se estampan cuando se pasa la preferencia

Daños materiales de alta consideración presentaron un taxi y un vehículo particular que chocaron en el cruce de la 7.ª avenida Norte y 5.ª calle Oriente, en el centro de Tapachula, una esquina considerada como peligrosa.

Una camioneta Mitsubishi que circulaba de norte a sur sobre la 7.ª Norte, al llegar a la 5.ª Oriente se impactó contra un taxi Nissan que al parecer no hizo el alto correspondiente de la vía de preferencia.

Apoyo vial

Al conocerse el percance acudieron elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva, quienes se hicieron cargo de iniciar las investigaciones para determinar la forma en que ocurrió el incidente y de esta manera deslindar las responsabilidades.

Esa esquina se ha convertido en una de las más peligrosas, tanto que en menos de un mes se han registrado cuatro accidentes, dejando solamente daños materiales.

Miles de pesos en daños

Las autoridades explicaron que a pesar de lo aparatoso del choque no hubo personas lesionadas, aunque los daños materiales son por varias decenas de miles de pesos.

Se dijo que las empresas aseguradoras de las unidades se harían cargo de cubrir los daños para evitar ser trasladadas al corralón.