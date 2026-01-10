Se estampan en paredón y en árbol

Con dos personas lesionadas y daños materiales totales se saldó un accidente carretero que se registró durante la mañana del viernes sobre el tramo Comitán-San Cristóbal de Las Casas, lo que movilizó a los cuerpos de emergencias.

Fue en el kilómetro 158+600 de la carretera federal, a unos metros del entronque a la localidad Efraín A. Gutiérrez, en la demarcación del municipio de Comitán, donde se registró el percance automovilístico alrededor de las 09:20 horas.

Perdió el control

El incidente sucedió debido a que el conductor de un Volkswagen Jetta de color blanco, que circulaba sobre la vía de comunicación, perdió el control por la falta de precaución y el exceso de velocidad con el que circulaba.

El automóvil acabó fuera del camino estampándose primero en el paredón y después en un árbol, lo cual dejó severas afectaciones en la carrocería, además de dos personas lesionadas.

Pobladores de la localidad brindaron apoyo a los heridos y solicitaron ayuda al número de emergencias 9-1-1, para que acudiera una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal (PC).

Los paramédicos de la institución brindaron los primeros auxilios a los malheridos y los trasladaron al hospital regional para que recibieran la atención médica inmediata.

Fueron los lugareños quienes rescataron la unidad automotriz para su resguardo y evitar que fuera remolcada al corralón en turno, al tiempo de evadir la intervención de la Guardia Nacional (GN) de Seguridad en Carreteras.