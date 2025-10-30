Se estampan moto y March en cruce de calles

Daños materiales considerados como “menores” fue el saldo que arrojó un choque en el centro de Tapachula.

Fue en la esquina de la 3.ª avenida Norte y 13.ª calle Oriente en donde ocurrió el percance, en el que se vieron involucrados una motocicleta y un automóvil Nissan March, ambos de color blanco.

Se dijo que el motociclista que se desplazaba de oriente a poniente, presuntamente, no respetó la vía de preferencia, impactándose contra el vehículo que iba de norte a sur.

Por fortuna, tanto el conductor de la motocicleta como su acompañante resultaron ilesos, aunque ambas unidades presentaron daños en su carrocería.

Respetar señales

Elementos de Tránsito del Estado procedieron a tomara conocimiento de los hechos para el deslinde de las responsabilidades, aunque los conductores llegarían a un acuerdo sobre el pago de los daños.

Las autoridades insisten en el llamado a los conductores para que respeten las señales viales, con la finalidad de evitar percances que pongan en riesgo su propia vida y la de los demás.