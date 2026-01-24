Se estampan por invasión de carril

Durante la tarde del viernes, alrededor de las 16:35 horas, sobre la carretera federal que conecta a Ixtapa con Tuxtla Gutiérrez, un aparatoso accidente automovilístico se registró a la altura de la localidad de El Escopetazo en la demarcación de Chiapa de Corzo.

Al menos dos vehículos particulares se vieron involucrados en el choque frontal. De acuerdo con los primeros reportes, el saldo fue de seis personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, quienes fueron atendidas en el lugar por paramédicos de Protección Civil (PC) y fueron llevadas a un hospital.

De manera preliminar, se indicó que el percance presuntamente se originó por una invasión de carril, lo que provocó el encontronazo entre un vehículo sedán Chevrolet Sonic de color rojo y una camioneta Toyota Avanza de color blanco.

Por ello, también hubo daños severos en la parte frontal de ambas unidades, así como restos de autopartes esparcidos sobre la cinta asfáltica.

Al sitio acudieron agentes de la Guardia Nacional (GN) y otras corporaciones de seguridad, quienes acordonaron la zona y realizaron labores de abanderamiento para evitar otro accidente, ya que la circulación se vio obstaculizada hasta el retiro de las unidades.

También se contó con la presencia de automovilistas que quedaron varados debido al percance.

Las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias para deslindar responsabilidades y determinar la causa exacta del impacto.