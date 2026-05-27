Se estampan una combi y compacto en la Maldonado

De nueva cuenta, un percance vial tuvo participación de un transporte público en la modalidad de colectivo, ahora de la ruta 11-04.

Se informó que persona lesionada y daños materiales valuados por miles de pesos dejó el saldo del accidente suscitado en la colonia Maldonado. Esto en la ciudad capital.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 08:35 horas. Los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron a la 12a. Oriente y 1a. avenida Sur.

Ya en el sitio, se informó que un colectivo local y un vehículo particular protagonizaron un aparatoso choque en las vías de la colonia capitalina.

Como saldo de la colisión, una persona resultó con lesiones en sus extremidades.

En consecuencia, los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal pidieron el apoyo de una unidad de emergencias para atender a los afectados.

Remolcados

En minutos se constituyó una cuadrilla de socorristas, quienes le brindaron la atención prehospitalaria; tras la valoración, se informó que no ameritaba ser llevada a un nosocomio.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar la vialidad en la zona.