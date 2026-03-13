Se estrella auto contra jardineras y se incendia

Dos personas del sexo femenino lesionadas y daños materiales valuados en varios miles de pesos, fue lo que dejó como saldo un accidente de tránsito sucedido sobre el libramiento Norte, a la altura de la 5.ª Poniente, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, durante la madrugada del jueves.

Exceso de velocidad

De acuerdo con datos obtenidos, el percance fue registrado alrededor de las 02:10 horas, así que policías de Tránsito y Vialidad Municipal al tener conocimiento rápidamente se movilizaron a la zona mencionada.

Ahí, se informó que dos mujeres iban a bordo de un automóvil particular que se desplazaba a exceso de velocidad.

Sin embargo, una mala maniobra hizo que el vehículo se saliera del camino y terminara estrellándose contra las jardineras del andén central. Debido a lo violento de la colisión, la unidad comenzó a quemarse y se vio envuelta en un santiamén en llamas.

Las ocupantes al ver esto de inmediato lograron salir del automóvil y se pusieron a salvo, mientras este era consumido por completo.

Auxilio

Agentes viales pidieron el apoyo inmediato de las unidades de ataque urbano y en pocos minutos se presentaron elementos del Cuerpo de Bomberos, los cuales comenzaron a sofocar el fuego.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad y remitirla al corralón en turno, quedando como pérdida total.