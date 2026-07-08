Se estrella auto en poste de señal; tres heridos

Tres personas resultaron lesionadas durante un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre el libramiento Norte, a la altura del estadio Víctor Manuel Reyna, ubicado en la capital chiapaneca, durante la mañana del martes.

Eran aproximadamente las 07:20 horas cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al carril de alta velocidad, en el sentido de poniente a oriente.

Al llegar se informó que un vehículo particular, con tres personas a bordo, se desplazaba sobre la zona; sin embargo, una mala maniobra y el exceso de velocidad hizo que el conductor perdiera el control del volante.

La unidad se impactó contra la base de un señalamiento vial situado en la lateral del camino, posteriormente, dio un giro de 90 grados y terminó colisionando contra el andén central.

Labores de rescate

Como saldo del impacto, los ocupantes quedaron heridos, por lo cual fueron socorridos por una cuadrilla de paramédicos y después llevados a un hospital para toma de radiografías y descartar posibles fracturas o lesiones internas.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal procedieron a acordonar el área para facilitar las labores de rescate y evitar percances secundarios en el flujo vehicular.

La unidad involucrada tuvo daños materiales significativos, quedando obstruido parcialmente el carril de alta velocidad.

Peritos de tránsito realizaron el levantamiento de datos para deslindar responsabilidades. Se exhortó a los automovilistas a extremar precauciones y respetar los límites de velocidad para prevenir este tipo de siniestros lamentables en esta transitada vía.

Una hora y media después, una grúa con plataforma se encargó de remolcar el automóvil particular y remitirlo al corralón en turno.