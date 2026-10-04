Se estrella automóvil contra poste, bolardo y luminaria

Cuantiosos daños materiales y una persona lesionada dejó un aparatoso accidente registrado durante las primeras horas del sábado sobre el bulevar Belisario Domínguez, a la altura del Instituto Tecnológico de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El percance ocurrió aproximadamente a las 06:05 horas, así que policías de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al sitio tras recibir el reporte al 911.

Impacto múltiple

De acuerdo con los primeros datos, el conductor de un automóvil Mazda 2, color vino y con placas de circulación del estado de Chiapas, se desplazaba sobre el carril de poniente a oriente cuando, aparentemente por el exceso de velocidad, perdió el control del volante.

La unidad salió de la carpeta asfáltica y se proyectó contra un poste de telefonía. Debido a la fuerza del impacto, posteriormente chocó contra un bolardo y finalmente terminó estampándose contra una luminaria.

El percance dejó como saldo al automovilista con múltiples heridas en las extremidades. Ante la emergencia, socorristas se movilizaron hasta el lugar para brindarle atención prehospitalaria y valorar su estado de salud.

Después de recibir los primeros auxilios en el lugar, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, además de ser sometido a estudios radiográficos para descartar lesiones de mayor gravedad.

Mientras tanto, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llevaron a cabo las labores correspondientes para controlar la circulación y evitar otro incidente en el sector.

Aproximadamente una hora y media después del accidente, una grúa con plataforma hizo las maniobras para retirar el automóvil y trasladarlo al corralón en turno, con lo que finalmente se liberó la vialidad.