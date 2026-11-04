Se estrella automóvil en la fachada de un negocio

Con daños materiales de alta consideración fue como saldó un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre el estacionamiento de una sucursal de Farmacias del Ahorro, ubicada en la colonia El Vergel, en la capital chiapaneca.

El reporte fue proporcionado al número de emergencias 911, aproximadamente a las 16:20 horas. Policías de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

Sin control

Al llegar les dieron a conocer que en la calzada de Las Culturas Indígenas y el bulevar Fidel Velázquez, el conductor Arnulfo Estanislao (63 años) manejaba un automóvil tipo sedán de la marca Audi de color gris, modelo 2019. Circulaba en el estacionamiento del negocio.

Sin embargo, de acuerdo a lo mencionado por el adulto mayor, al tratar de estacionarse se le atoró el pie entre el acelerador y el freno, por lo cual no pudo detener la marcha del vehículo y se incrustó con la parte frontal en la puerta de cristal de la farmacia.

Rápidamente acudieron los elementos de la policía vial para hacerse cargo del percance y corroborar el reporte.

Mientras tanto, las autoridades confirmaron que en el accidente no hubo personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales en la fachada del negocio y en el Audi.