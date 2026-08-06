Se estrella camioneta en poste de telefonía

Un aparatoso accidente de tránsito se registró sobre el libramiento Norte, en la ciudad capital, luego de que una camioneta se impactara contra un poste de concreto de telefonía, dejando por fortuna solo daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho fue registrado alrededor de las 20:10 horas, cuando una camioneta particular marca Chevrolet circulaba de poniente a oriente sobre la vía rápida, a la altura de Plaza Ámbar.

Peatón atravesado

Sin embargo, al tomar el desvío que te incorpora a la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, el conductor manifestó a las autoridades que una persona se le atravesó repentinamente y esto provocó que perdiera el control del volante.

La unidad en consecuencia terminó estrellándose contra un poste de telefonía.

Como saldo del percance, la unidad presentó cuantiosos daños materiales, al igual que el poste de concreto que quedó sobre el cofre.

Corralón

Por fortuna tras la colisión, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, mientras que una grúa tipo plataforma se encargó de retirar la camioneta y trasladarla al corralón correspondiente.