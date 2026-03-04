Se estrella colectivo contra motociclista en cruce de calles

Como se ha vuelto una mala estadística en Tuxtla, un colectivero protagonizó otro accidente vial. Ahora, un presunto corte de circulación originó un percance en la Albania Alta, colonia ubicada en la ciudad capital.

Tras el reporte que fue proporcionado alrededor de las 13:35 horas, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la calle Rosario Castellanos, entre las avenidas Bambú y Hormiguillo.

Otra vez

Ahí, se informó que se desplazaba por la zona el chofer de un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 54.

Sin embargo, el transportista hizo un presunto corte de circulación y terminó estrellándose contra un joven a bordo de un ciclomotor.

Sin heridos

A pesar de lo aparatoso del accidente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados por miles de pesos.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas que fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la colonia Albania Baja.