Se estrella combi; 10 policontundidos fueron el saldo

Diez policontundidos y cuantiosos daños materiales fueron el saldo de un aparatoso accidente de tránsito registrado al mediodía del domingo sobre la Calzada al Sumidero, a la altura de la entrada a la colonia Cruz con Casitas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El percance movilizó a diversas corporaciones de auxilio y generó gran expectación entre transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona.

Eran alrededor de las 12:10 horas, cuando las autoridades recibieron un reporte que indicaba que una unidad de transporte público en modalidad de colectivo había salido del camino y chocado contra la estructura de un puente peatonal.

Policías de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron de inmediato al lugar y solicitaron el apoyo de grupos de primeros auxilios. En cuestión de minutos, voluntarios y paramédicos se constituyeron para brindar la atención prehospitalaria a los pasajeros heridos.

Tras la valoración inicial se determinó que las lesiones no ponían en riesgo la vida de los afectados, por lo que permanecerían en espera de los pases médicos correspondientes para ser trasladados a clínicas particulares, de acuerdo con la cobertura de la aseguradora del colectivo.

Se dijo que el chofer habría perdido el control al distraerse mientras manipulaba su teléfono celular. Esta imprudencia provocó que el vehículo se saliera de la vía y acabara estampándose contra los escalones de concreto del puente peatonal, dejando daños considerables en la carrocería y en la infraestructura. El área fue acordonada para permitir las maniobras de auxilio y evitar nuevos incidentes.

Más tarde, una grúa con plataforma retiró el transporte público remitiéndolo al corralón en turno; mientras tanto, las autoridades iniciaron el peritaje para determinar la responsabilidad.