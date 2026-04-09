Se estrella contra árbol tras chocar con taxi en 5.ª Norte

Una mujer lesionada y daños materiales cuantiosos arrojó como saldo un aparatoso accidente de tránsito suscitado sobre la 5.ª avenida Norte, frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la capital chiapaneca.

El hecho fue reportado alrededor de las 09:00 horas a los números de emergencia, lo que movilizó a elementos policiales al lugar.

Al arribar localizaron a una persona lesionada, por lo que solicitaron el apoyo de unidades médicas. De acuerdo con reportes, el percance ocurrió cuando un vehículo particular color gris, marca Nissan, que circulaba de poniente a oriente sobre la 5.ª Norte, impactó por alcance a un taxi. Tras el choque, la unidad de transporte público se desplazó hacia adelante, mientras que el automóvil particular perdió el control y terminó impactándose contra un árbol.

Pesquisas viales

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a la conductora del vehículo particular. Tras la valoración, se determinó su traslado a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Policía de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes. Personal de peritaje recabó indicios en la zona, mientras que ambos vehículos fueron retirados con apoyo de una grúa y trasladados a un corralón en espera del deslinde de responsabilidades.