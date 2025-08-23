Se estrella contra jardineras del libramiento Sur

Una persona lesionada y daños materiales valuados en miles de pesos fue lo que dejó como saldo un accidente de tránsito en el libramiento Sur, a la altura de la 8.ª calle Poniente de la capital chiapaneca.

Perdió el control

De acuerdo con reportes oficiales, el conductor se desplazaba en las últimas horas de la noche del jueves a bordo de un Nissan Altima de color negro, en dirección de oriente a poniente.

Inesperadamente perdió el control del volante y terminó estrellándose contra una de las jardineras colocadas al exterior de un establecimiento comercial.

El encontronazo provocó daños materiales considerables en la carrocería del automóvil.

Elementos de Tránsito Municipal se presentaron y al llegar confirmaron el choque, localizando al conductor con lesiones leves, sin embargo, pidieron el apoyo de paramédicos para su valoración.

Por ello, personal del Instituto de Bomberos acudió al sitio y brindó los primeros auxilios al joven, quien presentaba contusiones y heridas superficiales.

Tras la revisión los socorristas determinaron que no era necesario su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar de los hechos.

Retiraron el auto

Los agentes de Tránsito tomaron nota y realizaron las primeras diligencias, mientras que peritos de la corporación iniciaron el levantamiento de información para deslindar responsabilidades.

Más tarde, una grúa con plataforma retiró el vehículo y lo trasladó al corralón correspondiente, en espera de que el propietario se presente ante las autoridades para continuar con el procedimiento legal.