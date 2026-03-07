Se estrella contra muro de contención

El exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra, originó que un automovilista se impactara contra un muro de contención sobre el puente vehicular El Trébol, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

En punto de las 18:35 se dio el reporte del hecho a los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal que se desplazaban sobre la zona, situada a la altura del parque Chiapasiónate.

Estampado

Los agentes informaron que sobre el sentido de sur a norte, un automovilista perdió el control del volante y terminó colisionando contra el muro de contención.

Como saldo del choque, se informó que una persona resultó con múltiples lesiones en sus extremidades.

En consecuencia, al lugar se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor herido.

A este, tras detener la hemorragia proveniente de su cabeza, lo dejaron bajo el resguardo de sus familiares que llegaron al lugar.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad motriz particular que fue remitida al corralón en turno.