Se estrella contra un árbol y luego en barda

Un automovilista que manejaba en presunto estado de ebriedad colisionó contra un árbol y después acabó estrellándose contra una barda, durante la mañana del sábado en el municipio de Comitán, lo que movilizó a bomberos, paramédicos y policías viales para atender la emergencia.

Fue sobre la 30.ª calle Sur en la carretera a Zapata, ubicada al sur de la ciudad, en donde se registró el percance alrededor de las 07:00 horas.

Perdió el control

El automovilista circulaba rumbo al oriente a bordo de un Nissan Sentra de color rojo, cuando perdió el control del volante —al parecer por exceso de velocidad— y terminó estampándose en la parte lateral izquierda contra un árbol, para luego rematar en la barda de una vivienda.

Debido al fuerte choque en la portezuela, el conductor resultó lesionado y quedó atrapado entre los fierros retorcidos, así que testigos dieron aviso al número de emergencias 911.

Al lugar se movilizaron bomberos y paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal para rescatar al hombre que estaba atrapado en el interior.

Minutos después de inmovilizarlo fue trasladado al hospital regional para su atención médica especializada, en donde su estado de salud fue reportado como grave.

Fueron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal que llegaron para tomar conocimiento de la emergencia y llevar a cabo los peritajes necesarios, ordenando a trabajadores del servicio de grúas remolcar la unidad automotriz al corralón en turno. Posteriormente, el caso será consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades en las próximas horas.