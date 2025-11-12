Se estrella contra un auto y resulta grave

Un joven motociclista se debate entre la vida y la muerte luego de protagonizar un fuerte accidente de tránsito sobre el bulevar Belisario Domínguez, justo en la entrada a la colonia Laureles en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Choque por alcance

El percance fue registrado alrededor de las 12:45 horas, cuando automovilistas que presenciaron el choque solicitaron auxilio a los números de emergencia.

Se reportó que un motorista había impactado en la parte trasera de un vehículo particular durante la tarde del pasado martes, aunque se desconoce si no mantuvo la distancia necesaria o si el automovilista se detuvo de pronto.

Minutos después, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio y, al observar la gravedad de las lesiones del motociclista, pidieron de inmediato la intervención de los cuerpos de rescate.

Una cuadrilla de socorristas acudió al llamado y brindó atención prehospitalaria al malherido individuo, quien presentaba múltiples heridas cortantes en el rostro, además de un severo traumatismo craneoencefálico que lo mantenía en estado crítico.

Al hospital

Debido a la magnitud del encontronazo por alcance, el joven permanecía tendido sobre el pavimento, mientras los rescatistas trataban de estabilizarlo para su traslado urgente.

Tras varios minutos fue llevado de emergencia a un hospital, donde recibiría atención médica especializada. La identidad del lesionado no fue revelada en ese momento.

El accidente dejó daños materiales considerables en ambas unidades.

Cerca de una hora posterior al percance, una grúa con plataforma retiró los vehículos involucrados, siendo remitidos al corralón correspondiente para proceder al deslinde de responsabilidades.

La vialidad permaneció parcialmente cerrada hasta que las maniobras concluyeron y se restableció el flujo vehicular.