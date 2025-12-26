Se estrella contra un auto y resulta herida

Con graves lesiones y probables fracturas fue como quedó una persona del sexo femenino luego de verse involucrada en un percance automovilístico ocurrido sobre el libramiento Sur de la capital chiapaneca, a la altura del cruce con la calzada Andrés Serra Rojas.

Se pasó preferencia

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se dio cuando la mujer al circular en su motocicleta a través de la vía rápida, no respetó la preferencia de paso por parte del semáforo en la intersección, lo que provocó un corte de circulación.

Esto derivó en la pérdida de control y se estampó contra el costado izquierdo de un automóvil Volkswagen Jetta, generándose un fuerte choque entre ambas unidades.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y coordinar la circulación en la zona, la cual se vio severamente afectada durante varios minutos.

Ayuda médica

Asimismo, paramédicos y personal del Cuerpo de Bomberos brindaron los primeros auxilios a la lesionada.

Posteriormente, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), perteneciente a la Secretaría de Seguridad del Pueblo, se encargó de su traslado a un hospital cercano donde recibió atención médica especializada y quedó bajo observación.

Finalmente, las autoridades solicitaron el apoyo de grúas para remolcar los vehículos siniestrados al corralón en turno, logrando con ello liberar la vialidad.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución y respetar los señalamientos viales para evitar este tipo de accidentes.