Se estrella contra un poste de telefonía

Un conductor perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un poste de telefonía en la colonia Las Palmas, en Tuxtla Gutiérrez.

Aunque no hubo personas lesionadas, los daños materiales fueron considerables y la vialidad permaneció parcialmente bloqueada durante más de una hora. Esto fue durante los últimos 50 minutos de la noche del sábado.

De acuerdo con los reportes oficiales, el accidente ocurrió alrededor de las 23:10 horas sobre el bulevar Presa Chicoasén, a la altura del cruce con el bulevar Las Palmas.

Perdió el control

En esa zona un automóvil Volkswagen Jetta, con placas del estado de Chiapas, circulaba de norte a sur cuando presuntamente debido al exceso de velocidad y una mala maniobra, la persona que manejaba perdió el control del volante.

El vehículo salió de su trayectoria y se estrelló primero contra una caseta telefónica para después impactar de lleno contra un poste de telefonía, lo que generó un fuerte estruendo que alarmó a los vecinos del sector.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para asegurar la zona y verificar el estado del conductor, quien afortunadamente no presentó lesiones graves, únicamente golpes menores.

Solo daños

A pesar de que el accidente no dejó víctimas mortales, el impacto provocó daños significativos tanto a la unidad como a la infraestructura urbana, con afectaciones visibles en el poste y la caseta, los cuales fueron derribados por completo, así como averías en el sistema de cableado.

Posteriormente, una grúa con plataforma retiró la unidad siniestrada y la trasladó al corralón correspondiente, con el fin de liberar por completo la circulación.

Las autoridades pidieron a los automovilistas a respetar los límites de velocidad y mantener precaución en horarios nocturnos.