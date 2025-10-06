Se estrella contra un transporte público y huye

Un vehículo del servicio público quedó sobre la acera peatonal en la madrugada de ayer en Comitán, luego de ser colisionado por una camioneta cuyo conductor emprendió la huida tras el incidente, movilizando minutos después a los cuerpos de emergencia.

Fue sobre la 6.ª Poniente justo en el cruce con la 11.ª calle Sur en donde ocurrió el percance de tránsito, aproximadamente a 100 metros de la Central de Abastos, al sur poniente de la ciudad.

No respetó el alto

La unidad 0853 del servicio público circulaba sobre la avenida con dirección al norte de la ciudad, cuando al llegar a la intersección mencionada, el conductor de la camioneta que circulaba sobre la calle hacia el poniente de la ciudad, no respetó la preferencia vial.

Por ello, terminó impactando en la parte lateral a un automóvil Hyundai de color blanco, el cual acabó con severos daños en la parte lateral derecha y sobre la banqueta. Se dio a conocer que al parecer fue una Jeep la responsable del percance.

Tendrá que denunciar

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron para llevar a cabo los peritajes necesarios, indicando al afectado que tenía que acudir ante un agente del Ministerio Público (MP) para realizar la denuncia correspondiente.

En caso de hacerlo, será esta autoridad quien comience las investigaciones para localizar al responsable para que se haga cargo del pago de daños y deslindar responsabilidades.